مؤيدون للإجهاض يتظاهرون أمام المحكمة العليا الأميركية 

2023/04/16 | 06:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر المئات من الناشطين المؤيدين لحق الإجهاض في واشنطن، السبت، احتجاجا على حكم أصدره قاض فدرالي في تكساس ويقضي بحظر توزيع أدوية الإجهاض في جميع أنحاء البلاد.

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