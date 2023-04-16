السودان.. ارتفاع عدد القتلى والجرحى في ثاني أيام الصراع المسلح

2023/04/16 | 07:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت لجنة أطباء السودان المركزية في ساعة مبكرة من صباح الأحد إن 56 مدنيا قتلوا وأصيب 595 آخرون في الاشتباكات التي عصفت بالسودان، وذلك غداة اندلاع معارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

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