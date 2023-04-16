ارتفاع حصيلة قتلى وجرحى أول يوم من المعارك في السودان

2023/04/16 | 08:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت لجنة أطباء السودان المركزية، الأحد، إن حصيلة قتلى الاشتباكات في السودان ارتفعت إلى 56 قتيلا على الأقل، وذلك خلال المعارك التي دارت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد، السبت.

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