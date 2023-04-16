"يجب أن تتكيف فورا".. وظائف تكنولوجية مهددة من الذكاء الاصطناعي

2023/04/16 | 08:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خفض القطاع التكنولوجي عدد الوظائف هذه السنة أكثر بـ5 في المئة مما فعل خلال 2022 كاملة.وهذا النقصان في طريقه لتجاوز فقدان الوظائف خلال 2001، الذي كان أسوأ عام على صعيد التسريح، حسب ما ورد في تقرير لـ"سي أن بي سي".

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