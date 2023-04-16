2023/04/16 | 08:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: u4IRCH4pWUs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فيديو.. اندلاع حريق كبير على الطريق السريع صوب منطقة الدورة جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فيديو.. اندلاع حريق كبير على الطريق السريع صوب منطقة الدورة جنوبي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).