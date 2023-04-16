المالية النيابية تنجز تقريرها الخاص بالموازنة وتعرضه على البرلمان اليوم

2023/04/16 | 08:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أنجزت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، تقريرها الخاص بقانون الموازنة العامة.

وقررت اللجنة، عرض التقرير على البرلمان اليوم الأحد وقراءته خلال القراءة الثانية لقانون الموازنة.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة مساء اليوم الأحد، ويتضمن جدول أعمالها تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023، 2024، 2025).

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