حمد بن جاسم يكشف عن أسباب معارك السودان.. ويوجه نداء للجامعة العربية

2023/04/16 | 08:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق رئيس الوزراء القطري الأسبق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر على المواجهات المسلحة التي تجري في السودان، وذكر أن سببها "يرجع إلى تبعات النصائح المغرضة والتدخلات الخارجية التي بلغت ذروتها يوم الانقلاب على الرئيس السوداني السابق عمر البشير".

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