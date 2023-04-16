دبي.. مقتل 16 شخصا وإصابة آخرين جراء حريق في مبنى سكني

2023/04/16 | 09:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضى 16 شخصا وجرح تسعة آخرون في حريق اندلع، السبت، في مبنى سكني يقع في منطقة شعبية في دبي، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

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