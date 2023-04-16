قرار بولندا بحظر استيراد الحبوب الزراعية من أوكرانيا يثير غضب كييف

2023/04/16 | 09:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجهت وزارة السياسة الزراعية الأوكرانية، صباح اليوم الأحد، انتقادات لاذعة لبولندا بسبب قرارها بحظر استيراد منتجاتها الزراعية حتى 30 يونيو/حزيران المقبل.وأشارت الوزارة الأوكرانية في بيانها إلى أن تدعو دائما إلى “تعاون مفتوح وبناء ومتبادل المنفعة”، لافتة إلى أن قرار وارسو الأخير بشأن حظر استيراد الحبوب يتعارض مع الاتفاقات التي تم التوصل إليها […]

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