طقس العراق.. أمطار متوسطة الشدة وارتفاع بالحرارة نهاية الأسبوع

2023/04/16 | 09:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الأحد، حالة الطقس المتوقعة في البلاد خلال الايام المقبلة، فيما اشارت الى ارتفاع بدرجات الحرارة وتساقط للأمطار.

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