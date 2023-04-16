حصيلة قتلى الاشتباكات في السودان ترتفع لـ 56 شخصاً

2023/04/16 | 09:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

قالت لجنة الأطباء المركزية في السودان، اليوم الاحد، إن عدد قتلى الاشتباكات ارتفع إلى 56 والمصابين إلى 600.

وقالت اللجنة، في بيان تابعته (بغداد اليوم): "استيقظ السودانيون والسودانيات على فاجعة اشتباكات بين قوات الشعب المسلحة وقوات الدعم السريع، أدت هذه الاشتباكات إلى وقوع عدد كبير من القتلى والإصابات المتوسطة والحرجة".

وأضافت: "إننا نهيب بتغليب صوت العقل والوقف الفوري لإطلاق النار العبثي الذي راح ضحيته أبرياء مدنيون عزّل، ولابد من فتح ممرات آمنة لإجلاء المحتجزين والعالقين والمصابين لإسعافهم".

وأضافت أن "إجمالي عدد القتلى والمصابين الذين تم حصرهم من المستشفيات والمرافق الصحية:

- بلغ إجمالي القتلى المدنيين 56.

-عشرات الوفيات بين العسكريين "بعضهم عولج في المستشفيات النظامية وبعضهم خارج نطاق حصرنا".

- بلغ إجمالي الإصابات 600 حالة إصابة من بينها إصابات لعسكريين، منهم عشرات من الحالات الحرجة.

-بعض حالات الإصابات والوفيات العسكرية تم تحويلها إلى المستشفيات النظامية وبعضها خارج نطاق حصرنا.

-يوجد إصابات ووفيات بين المدنيين لم تتمكن من الوصول إلى المستشفيات والمرافق الصحية نسبة لصعوبة الحركة واعتراض القوات النظامية لعربات الإسعاف والمسعفين".

وفي الساعات الأولى من الصباح، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في بيان أن "ساعة النصر اقتربت"، مبشرة الشعب السوداني بـ"أخبار سارة قريبا"، فيما نشرت قوات الدعم السريع مقطعا مصورا قالت إنه لضرب مقر القوات البرية للجيش السوداني.

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