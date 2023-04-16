2023/04/16 | 09:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eOaRyM0hCMg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغداد واجواء ما بعد الافطار | سوالف رمضان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بغداد واجواء ما بعد الافطار | سوالف رمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).