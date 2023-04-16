سوق العراق للأوراق المالية يعلن مؤشرات تدوال الفصل الأول للعام الحالي

2023/04/16 | 09:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الأحد، مؤشرات التداول خلال الفصل الأول من عام 2023.

وقال السوق في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه "نظم (60) جلسة تداول خلال الفصل الأول من عام 2023 بأسهم الشركات المساهمة المدرجة البالغ عددها (103) شركات مساهمة عراقية".

وأضاف، أن "من أهم مؤشرات الفصل الأول 2023 التي أظهرها التقرير:

1. بلغ عدد أيام التداول (60) جلسة – وهي الأيام الفعلية للدوام الرسمي

2. بلغ عدد الأسهم المتداولة (226) مليار سهم

3. بلغت قيمة الأسهم المتداولة (260) ديناراً

4. ارتفعت قيمة مؤشر الأسعار ISX60 من (611,83) نقطة في اغلاق شهر كانون الثاني إلى (637,07) نقطة في اغلاق شهر شباط وبنسبة (4,1) %

5. ارفعت قيمة مؤشر الأسعار ISX60 من (611,83) نقطة في إغلاق شهر كانون الثاني إلى (641,46) نقطة في إغلاق شهر آذار وبنسبة (4,8) %

6. يستمر تنظيم جلسات التداول وفقا لتوقيتاتها الرسمية من الساعة 9:30 صباحا لغاية 1:30 بعد الظهر بمختلف تصنيفاتها الفنية على الأنظمة الالكترونية.

وأشار إلى، أن "مؤشرات الفصل الأول 2023 ارتفعت قياساً بالفصل الأول من العام الماضي 2022 وبالشكل التالي:

1. لم يتغير مؤشر عدد أيام التداول – وتم تنظيم الجلسات وفقا لما هو مخطط له.

2. ارتفع مؤشر عدد الأسهم المتداولة بنسبة (25,8) %

3. ارتفع مؤشر قيمة الأسهم المتداولة بنسبة (56,2) %

4. ارفعت قيمة مؤشر الأسعار ISX60 بنسبة (9,5) % عن اغلاق عام 2022.

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