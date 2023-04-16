2023/04/16 | 09:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ذكرت وكالة أنباء كيودو،اليوم الاحد ، أنّ موظّفي إنقاذ يابانيين عثروا على حطام طائرة هليكوبتر عسكرية محطمة وانتشلوا جثث خمسة من الأشخاص العشرة الذين كانوا على متنها.واختفت الطائرة من على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليابان تعثر على هليكوبتر عسكرية محطّمة وانتشال 5 جثث المركز الخبري الوطني.

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