بديلان صحيّان يمكن أن تستخدمهما في حلوياتك الرمضانية.. ما هما؟

2023/04/16 | 10:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من منا يستطيع مقاومة الحلويات الرمضانية؟ قد يكون أمرًا صعبًا وربما مستحيلًا أن تستغني عنها، خاصة بعد تناول وجبة الإفطار.ولكن، يمكن أن يلجأ بعض الأشخاص إلى بدائل صحية بشكل أكبر لمكونات حلوياتهم المفضلة..كيف ذلك؟

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