تعيين 207 من حملة الشهادات العليا والأوائل على ملاك وزارة البيئة

2023/04/16 | 10:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وزارة البيئة، اليوم الاحد، تعيين 207 من حملة الشهادات العليا والأوائل على ملاك الوزارة.

واشارت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) الى "صدور امر وزاري بتعيين 207 موظفا وموظفة من حملة الشهادات العليا والطلبة الاوائل الذين أكملوا اجراءات تعيينهم والمشمولين بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".

وأوضحت الوزارة أنها "اصدرت اوامر وزارية خلال الايام الماضية من اسماء المقبولين في قرار مجلس الخدمة الاتحادي رقم (35) للمحضر الطارئ رقم (5) المنعقد بتأريخ 5-2 / 2023 والبالغ عددهم (500) موظف وموظفة من حملة الشهادات العليا التخصصية من خلال سياقات القبول المعتمدة من مجلس الخدمة الاتحادي حسب الحصة التي تم تخصيصها في الموازنة الى وزارة البيئة".

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