كربلاء : الأمطار تتلف آلاف الدونمات من حقول الحنطة والجمعيات الفلاحية تطالب بتعويض المزارعين(صور)

2023/04/16 | 10:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب الاتحاد المحلي الجمعيات الفلاحية

التعاونية في كربلاء المقدسة وزارة

الزراعة بتشكيل لجنة لتعويض مزارعي

حقول الحنطة التي تضرّرت جراء الأمطار

الغزيرة والعواصف الرعدية ولاسيما في

قضاء عين التمر غرب ال

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