محافظها: حجم كميات الأمطار التي سقطت على بابل هي السابعة عالمياً

2023/04/16 | 10:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ بابل وسام أصلان، أن حجم

كميات الأمطار التي هطلت بالمحافظة

خلال الأيام الماضية بلغت 120 مليمتراً،

فيما أعلن عن السيطرة على 80 بالمئة من

مياه الأمطار بمركز المدينة.

وقال اصلان في تصريح صحفي،

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