السودان .. ارتفاع حصيلة الاشتباكات الى 56 قتيلا

2023/04/16 | 10:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت لجنة الأطباء المركزية في

السودان، اليوم الاحد، إن عدد قتلى

الاشتباكات ارتفع إلى 56 والمصابين إلى

600.

وقالت اللجنة، في بيان،: "استيقظ

السودانيون والسودانيات على فاجعة

اشتباكات بين قوات الشعب الم

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