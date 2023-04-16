السودان.. الطيران الحربي يقصف معسكر الدعم السريع بجنوب أم درمان.

2023/04/16 | 10:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش يعلن السيطرة على جميع مقرات قوات الدعم السريع في أم درمان.

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