الجمارك: ضبط 57 شاحنة مخالفة

2023/04/16 | 11:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأحد، ضبط 57 شاحنة مخالفة.

وذكرت الهيئة، في بيان أن “قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية بضبط 57 شاحنة مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية النافذة”.

وأضافت، أن “الشاحنات كانت محملة (مواد غذائية متنوعة واطارات سيارات وملابس واضافات علفية واجهزة مختلفة ومواد انشائية وسجاد موكيت وبليت حديد وعارضات تبريد وجهاز لتغليف الكارتون ومواد اولية للعصائر وخشب ومواد متنوعة اخرى)”.

وأشارت إلى، “اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين ومن خلال التعاون المشترك مع شرطة الكمارك”.

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