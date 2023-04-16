على الهواء مباشرة.. فيديو يرصد قتل نائب سابق وشقيقه بوجود الشرطة

2023/04/16 | 11:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل نائب هندي سابق أدين بالاختطاف ويواجه تهم القتل والاعتداء رميا بالرصاص مع شقيقه في هجوم دراماتيكي تم تصويره على الهواء مباشرة في شمال الهند، بحسب ما أفاد مسؤولون، الأحد.

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