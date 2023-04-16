2023/04/16 | 11:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، صدور أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المستشار السياسيّ لرئيس مجلس الوزراء السابق، على خلفيَّة الامتناع عن كشف الذمة الماليَّة.وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صدور أمر قبض بحق المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء السابق المركز الخبري الوطني.

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