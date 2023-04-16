2023/04/16 | 11:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قالت المنظمة العالمية للملكية الفردية “WIPO” التابعة للأمم المتحدة ان العراق احتل المرتبة ما قبل الاخيرة في مؤشر الابتكار العالمي للعام 2022.وذكر جدول للمنظمة ، ان”العراق جاء بالمرتبة ما قبل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مؤشر الابتكار العالمي..



الامارات الأول عربياً والعراق في مراتب متأخرة المركز الخبري الوطني.

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