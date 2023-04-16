الصناعة: معمـل سمنـت سنجـار ينتج (172) الف طن خلال ثلاث اشهر(صور)

2023/04/16 | 11:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الصناعة والمعادن عن تحقيق

معمل سمنت سنجار التابع لها زيادة وتطور

في إنتاج ومبيعات السمنت خلال الربع

الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة

ذاتها من العام الماضـي حيث تمكن من

انتاج اكثر من (17

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