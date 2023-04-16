2023/04/16 | 11:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط عن اعادة اعمار وحدة

الازمرة في مصافي الشمال التي تبلغ

طاقتها التكريرية (140) الف برميل يوميا

بعد الاضرار الكبيرة التي لحقت بها

نتيجة الاعمال الارهابية التي ارتكبتها

عصابات "داعش" الا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يضيف تصفية (20) الف برميل يوميا النفط: تعلن اعادة تأهيل وحدة الازمرة في مصافي الشمال) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يضيف تصفية (20) الف برميل يوميا النفط: تعلن اعادة تأهيل وحدة الازمرة في مصافي الشمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).