الأمطار تنعش الخزين المائي في 6 سدود عراقية

2023/04/16 | 11:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الموارد المائية، اليوم

الأحد، إن موجات الأمطار التي هطلت

مؤخراً، عززت مناسيب الخزن ضمن ستة سدود

في البلاد، وفيما كشفت عن احتمالية أن

تتجاوز كميات المياه الواردة منها

حالياً ومستقبلاً، الملي

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