الحشد ينفذ عملية دهم وتفتيش شرق صلاح الدين

2023/04/16 | 11:38 - المصدر: بغداد اليوم

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نفذت قوة من اللواء 52 في الحشد الشعبي، اليوم الأحد، عملية دهم وتفتيش شرق محافظة صلاح الدين بحثا عن فلول داعش الإجرامي.

وذكر إعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "العملية نفذت في قرية الخشامله شرق محافظة صلاح الدين لإدامة زخم الأمن في تلك المناطق ومنع استغلالها من قبل العناصر الإجرامية".

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