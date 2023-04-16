إسقاط طائرة مسيرة

2023/04/16 | 11:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بسقوط طائرة مسيرة في قاعدة فكتوريا الأميركية بمطار بغداد الدولي.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "طائره مسيرة مجهولة سقطت في مدرسة التدريب الخاص (دبلن) في قاعدة فكتوريا العسكرية بمطار بغداد الدولي".

وأضاف أن "تم تسليم الطائرة الى مركز التنسيق المشترك، ولم يتبين ان كانت الطائرة تحمل مواد متفجرة او لأغراض التصوير".

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