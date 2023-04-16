غاز البصرة: سنوقف 90% من الغاز المحترق في 2027

2023/04/16 | 11:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

رجحت شركة غاز البصرة "BGC" إيقاف أكثر من 90 بالمئة من الغاز المحترق نهاية عام 2027، بينما أكدت لجنة النفط والغاز النيابية، أن العراق قد يتصدر الدول المنتجة للغاز خلال السنوات المقبلة.





وقال مصدر مسؤول في الشركة في تصريح للصحيفة الرسمية اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الخطة الخمسية التي وضعتها الشركة تتطلع إلى تحقيق 1490 مقمق بنهاية عام 2027، وهو ما يمثل أكثر من 90 بالمئة من كمية الغاز المحترق الذي ينتج مع النفط الخام بالوقت الحالي".





وأضاف أن "الشركة لديها مشاريع أخرى ضمن الخطة لالتقاط الغاز وتجميعه من الحقول المنتجة للنفط والغاز، ومنها مشاريع في حقل الزبير، وغرب القرنة".





وتابع أن "المشاريع الجنوبية في الرميلة تصبو إلى استثمار كميات من الغاز وتحويله إلى شركة غاز البصرة لتتم معالجته وتحويله إلى طاقات نظيفة".





من جانبه، أوضح عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب صباح صبحي وفق الصحيفة، أن "أعضاء اللجنة ناقشوا كيفية الاستفادة من الغاز الموجود في باطن الأرض العراقية، إذ إنها تضم احتياطيا كبيرا من هذه المادة"، معربا عن أمله بدعوة شركات عالمية لاستخراج هذا المنتج، وإنشاء الخزانات والأنابيب التي يمكن عن طريقها تصديره.





وتوقع أن "يتصدر العراق الدول المنتجة للغاز خلال السنوات المقبلة، في حال تمكن من استثماره بالشكل الأمثل".





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