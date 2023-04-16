2023/04/16 | 11:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، عن صدور أمر قبض وتفتيش بحق المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء السابق؛ على خلفية الامتناع عن كشف الذمة المالية.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان للهيئة، أن "قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدر أمر قبض وتفتيش بحق المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء السابق؛ لامتناعه عن تقديم كشف الذمة المالية دون عذر مشروع، بحسب تأكيد دائرة الوقاية في الهيئة"، مبينة أن "المحكمة قررت التحري عن أماكن إقامة المتهم؛ لتنفيذ الأمر الصادر بحقه".

وأضافت الدائرة، أن "المحكمة استندت في إصدار الأمر إلى المادة (19/أولا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل، التي نصت على إيقاع عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة لمن امتنع من تقديم استمارة كشف الذمة الماليـة دون عذر مشروع".

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