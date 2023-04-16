النزاهة: صدور أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المستشار السياسيّ للكاظمي

2023/04/16 | 11:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحكمة قرَّرت التحرّي عن أماكن إقامة المُتَّهم؛ لتنفيذ الأمر الصادر بحقّه.

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