بُني منذ 100 عام في القاهرة.. جولة داخل قصر فريد بناه مليونير بلجيكي

2023/04/16 | 12:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما الذي يفعله قصر بُني على طراز العمارة الهندوسية عمره أكثر من 100 عام في القاهرة؟ ويجذب مظهره الفريد العديد من المارّة، ومنهم الكندي جوشوا نيلسون الشّغوف بالتّصميم الحضري، والذي وثّق هذه التحفة المعماريّة في عام 2021 بعد خضوعها لعملية ترميم شاملة.

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