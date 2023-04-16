البنك المركزي يبيع أكثر من 170 مليون دولار في مزاد العملة اليوم

2023/04/16 | 12:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد اليوم الاحد، اكثر من 170 مليون دولار .وباع البنك المركزي اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 174 مليونا و 626 الفا و 610 دولارات، مرتفعا بنسبة 10.83% عن يوم الاربعاء الماضي التي بلغت فيها المبيعات 157 مليونا و564 الفا و543 دولارا، غطاها البنك […]

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