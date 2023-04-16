مجموعة السبع تريد “تسريع” تخليها عن الطاقات الأحفورية ولا تحدد موعدا جديدا

2023/04/16 | 12:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم ايتيان بالمر، كاتي فورستر تعهد وزراء الطاقة والمناخ والبيئة في مجموعة السبع الأحد بالتخلص تدريجيا من الوقود الأحفوري وحثوا الدول الأخرى على فعل الشيء نفسه، لكنهم لم يحددوا أي مواعيد نهائية جديدة للتخلي عن مصادر الطاقة المسببة للتلوث … Readmore

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