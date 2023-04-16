الهجرة والمهجرين: العراق يرفض عودة اللاجئين العراقيين قسراً من اوروبا

2023/04/16 | 12:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، رفضها لاجراءات الاتحاد الأوروبي على إعادة العراقيين إلى بلادهم “قسراً”. جاء ذلك في بيان صادر عن الوكيل الإداري والمالي لوزارة الهجرة والمهجرين، كريم النوري قال فيه “في الوقت الذي نواصل فيه مساعينا الحثيثة منذ … Readmore

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