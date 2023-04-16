2023/04/16 | 12:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في قطر بنسبة 4.01% في مارس/ آذار الماضي على أساس سنوي، قياساً مع الشهر ذاته من عام 2022، ليصل 105.55 نقطة، بينما انخفض على أساس شهري بنسبة 0.20% مقارنة مع شهر فبراير/ شباط 2023، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية (قنا).ويضم هذا المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وهو محسوب على سنة أساس 2018، تبعاً للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 – 2018.ويعود الارتفاع السنوي للمؤشر، إلى زيادة أسعار ثماني مجموعات، هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 13.63%، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 8.65%، ومجموعة الملابس والأحذية 4.90%، ومجموعة التعليم 2.61%، ومجموعة النقل 2.50%، ومجموعة المطاعم والفنادق 2.25%، ومجموعة الصحة 1.62%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.06%.وبالنسبة للانخفاضات، فقد حدثت في مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.34%، تلتها مجموعة الاتصالات 4.84%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية 0.30%، بينما لم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ.التغير الشهري للمؤشروفيما يتعلق بالتغير الشهري للمؤشر مقارنة مع شهر فبراير/ شباط 2023، أفادت البيانات بارتفاع في خمس مجموعات، أبرزها، مجموعة الملابس والأحذية 1.56%، تلتها مجموعة الترفيه والثقافة 1.44%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 1.09%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى 0.75%، ومجموعة النقل 0.53%.في المقابل، حدث انخفاض في مجموعة المطاعم والفنادق 1.90%، تلتها مجموعة التعليم 1.58%، ومجموعة الغذاء والمشروبات 1.08%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية 0.22%، في حين لم يحدث أي تغيير في مجموعات التبغ والصحة والاتصالات.وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس/ آذار 2023، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل إلى النقطة 107.42مسجلاً انخفاضاً أقرب إلى الثبات نسبته 0.02%، مقارنة مع فبراير/ شباط 2023، وارتفاعاً 2.93% مقارنة مع الشهر المناظر له في عام 2022

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطر.. التضخم السنوي يرتفع 4.01% خلال مارس) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطر.. التضخم السنوي يرتفع 4.01% خلال مارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).