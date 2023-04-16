2023/04/16 | 12:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، صدور أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المستشار السياسيّ لرئيس مجلس الوزراء السابق، مشرق عباس؛ على خلفيَّة الامتناع عن كشف الذمة الماليَّة.

دائرة التحقيقات بالهيئة، ذكرت في بيانها، أنَّ “قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدر أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المستشار السياسيِّ لرئيس مجلس الوزراء السابق؛ لامتناعه عن تقديم كشف الذمَّة الماليَّة دون عذرٍ مشروعٍ، بحسب تأكيد دائرة الوقاية في الهيئة”، مُبيِّـنةً أنَّ “المحكمة قرَّرت التحرّي عن أماكن إقامة المُتَّهم؛ لتنفيذ الأمر الصادر بحقّه”.

وأضافت إنَّ “المحكمة استندت في إصدار الأمر إلى المادة (19/أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، التي نصَّت على إيقاع عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنةٍ لمن امتنع من تقديم استمارة كشف الذمة الماليَّـة دون عذر مشروعٍ”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة النزاهة الاتحادية: صدور أمر قبض وتفتيش بحق المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء السابق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة النزاهة الاتحادية: صدور أمر قبض وتفتيش بحق المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء السابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).