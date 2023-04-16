مقترح لإدراج النفط والذهب والشركات الأجنبية في البورصة العراقية

2023/04/16 | 12:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال رئيس رابطة مستثمري سوق العراق للأوراق المالية علاء الموسوي، الأحد، إن إدارة السوق تبذل جهوداً كبيرة في تدريب أعضائها والشركات المدرجة من أجل خلق "سوق حرة، أمينة، فعالة، تنافسية وتتسم بالشفافية".

وأوضح الموسوي، أن "الفترات القريبة الماضية، شهدت حصول تطور تكنولوجي كبير في أداء السوق مما ساهم في تنظيم وتبسيط تعاملات الأوراق المالية بصورة عادلة وفعالة ومنتظمة وبضمنها عمليات المقاصة والتسوية لهذه التعاملات، والآن هنالك جهود كبيرة تبذل من أجل التحول إلى التداول الإلكتروني المباشر (on line) الذي هو الآن في مراحله التجريبية".

وأبدى الموسوي، "تأييده لفكرة استقطاب الشركات الحكومية لإدراجها في سوق العراق للأوراق المالية وبما يؤدي إلى تطوير هذه الشركات من خلال توفير السيولة المالية اللازمة لها، وإنشاء خطوط إنتاجية جديدة ومصانع حديثة تابعة للشركة، وكذلك إتاحة الفرصة للكفاءات العلمية والمهنية الموجودة في القطاع الخاص من أجل الاشتراك مع القطاع العام في تطوير الشركات بما يخدم الاقتصاد الوطني".

ورأى الموسوي، أنه "وبهدف زيادة أعداد المساهمين ورؤوس الأموال للاستثمار في السوق، ينبغي منح الحوافز والامتيازات للشركات لتشجيعها على الإدراج، وكذلك إلزام الشركات الاستثمارية الأجنبية العاملة في العراق بالإدراج في سوق العراق للأوراق المالية"، مقترحاً في الوقت ذاته، "إنشاء سوق لتداول السلع وأن يكون هناك تداول للنفط والذهب".

كما حث الموسوي، على ضرورة "تهيئة بيئة آمنة من أجل استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، والعمل على رفع مستوى الوعي الاستثماري في الأوراق المالية لدى المستثمرين من أفراد وشركات، فضلاً عن توفير الشفافية والإفصاح وتزويد المستثمر بكل المعلومات الضرورية التي يحتاج إليها عند اتخاذ قراره الاستثماري، وإصدار التعليمات والإجراءات اللازمة من أجل حماية رأس المال وحقوق المستثمرين".

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