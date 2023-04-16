مبيعات البنك المركزي ترتفع إلى أكثر من 174 مليون دولار

2023/04/16 | 12:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

ارتفعت مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية في مزاد اليوم الأحد، مسجلةّ 174.6 مليون دولار.

يذكر أن مزاد العملة سجّل يوم الأربعاء الماضي، 157.6 مليون دولار.

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