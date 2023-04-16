لجنة التخطيط الاستراتيجي تبحث الإضافات المقترحة ضمن الموازنة ورفعها للبرلمان

2023/04/16 | 12:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ناقشت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية، اليوم الاحد، التعديلات والاضافات المقترحة ضمن نصوص قانون الموازنة العامة.

وذكرت اللجنة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "بحثت الملاحظات والتعديلات المقترحة ضمن نصوص الموازنة بغرض اعداد تقرير بشأنها ورفعها الى رئاسة مجلس النواب بشكل عاجل".

وأضافت أنها "عقدت سلسلة من الاجتماعات حضرها خبراء في المال والاقتصاد تدارست خلالها الموازنة العامة الاتحادية".

وأوضحت رئيسة اللجنة، النائب ليلى التميمي، بحسب البيان، أن "الموازنة العامة الاتحادية مدرجة على جدول اعمال مجلس النواب لهذا اليوم وينتظر ان يتم قراءتها قراءة ثانية من قبل اللجنة المالية، لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية".

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