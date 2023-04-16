القبض على 4 إرهابيين في نينوى بينهم قيادي

2023/04/16 | 12:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاحد، إلقاء القبض على 4 إرهابيين بينهم قيادي خطير بداعش في محافظة نينوى.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد تكثيف الجهد الاستخباري واستمرار ملاحقة خلايا داعـش الارهـابي المؤشرة بحقهم معلومات و وثائق استخبارية في قواعد البيانات، تم إلقاء القبض على اربعة متهمين ثبت انتمائهم لعصـابات داعـش الارهابي ونفذوا فيما يسمى الغزوات وحملوا السـلاح ضد القوات الامنية في السنوات السابقة".

وأضافت أن "احد المتهمين كان يتحرك بثلاث محافظات ديالى وكركوك ونينوى وكان يعد من القيادات الخطيرة"، مشيرةً الى أنه "اتخذت بحقهم كافة الاجراءات القانونية".

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