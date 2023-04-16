وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري بابل على الملاك الدائم

2023/04/16 | 12:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

صادق وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم السبت، على تثبيت محاضري محافظة بابل على الملاك الدائم.





وذكرت وثيقة صادرة من الوزارة وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها أن "وزير التربية صادق على تثبيت محاضري بابل على الملاك الدائم وإعتبار مباشرتهم من تأريخ ٢٠٢٣/١/١ ".

وأوضحت أن "عدد المحاضرين المثبتين على ملاك تربية بابل بلغ ٢٦٨٥٠ متعاقد مثبتاً على الملاك الدائم".

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