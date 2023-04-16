الحكيم: التطورات الدبلوماسية بين الرياض وطهران ستنعكس إيجابا على المنطقة

2023/04/16 | 12:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الأحد، أن التطورات الدبلوماسية بين الرياض وطهران ستنعكس إيجابا على عموم المنطقة.وذكر المكتب الإعلامي للحكيم في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن […]

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