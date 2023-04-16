السودان.. توجيهات حكومية أوقفت خدمات إنترنت إحدى الشركات

2023/04/16 | 12:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولان من شركة اتصالات (إم.تي.إن) في السودان لرويترز، الأحد، إن الشركة أوقفت خدمات الإنترنت في البلاد بناء علي توجيهات من هيئة الاتصالات الحكومية.

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