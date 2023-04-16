وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري بابل

2023/04/16 | 13:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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صادق وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الأحد، على تثبيت محاضري بابل.

وذكر بيان للوزارة، أن “وزير التربية صادق على تثبيت محاضري بابل على الملاك الدائم وإعتبار مباشرتهم من تأريخ 2023/1/1 متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم التربوية”.

وأضاف البيان، أن “عدد المحاضرين المثبتين على ملاك تربية بابل بلغ 26850 متعاقداً مثبتاً على الملاك الدائم”.

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