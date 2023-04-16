الإطاحة بأربعة إرهابيين في نينوى

2023/04/16 | 13:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، القبض على 4 إرهابيين في نينوى بينهم قيادي في داعش.

وذكر بيان للوكالة أن “مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية نفذت واجبات متعددة في محافظة نينوى أسفرت عن إلقاء القبض على أربعة متهمين ثبت انتماؤهم لعصابات داعش الإرهابية”.

وأضاف أن “الإرهابيين نفذوا فيما يسمى الغزوات وحملوا السلاح ضد القوات الأمنية في السنوات السابقة”.

وأكدت التحقيقات، بحسب البيان، أن “أحد المتهمين كان يتحرك بثلاث محافظات (ديالى وكركوك ونينوى) وكان يعد من القيادات الخطيرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.

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