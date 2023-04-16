مع احتدام القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.. إليكم القدرات العسكرية للجيش السوادني

2023/04/16 | 13:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي يحتدم فيه القتال بين الجيش السوادني وقوات الدعم السريع، نرصد لكم في هذا التقرير أبرز قدرات الجيش السوداني وفقاً لموقع “غلوبال فاير باور” المتخصص في تصنيف الجيوش والأسلحة، حيث يحتل المرتبة رقم 75 بين أقوى جيوش العالم.

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