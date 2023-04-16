بعد الحلبوسي..الحكيم يلتقي ولي العهد السعودي:تطورالعلاقات بين الرياض وطهران ستنعكس إيجابا على عموم المنطقة

2023/04/16 | 13:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في زيارة رمضانية إلى المملكة العربية

السعودية التقى السيد عمار الحكيم رئيس

تيار الحكمة الوطني ولي العهد السعودي

محمد بن سلمان ورئيس مجلس الوزراء في

المملكة وتبادل الطرفان التهاني بشهر

رمضان المبارك و

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