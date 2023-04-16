2023/04/16 | 13:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: اعلن عضو مجلس النواب ياسر اسكندر وتوت، الاحد، تشكيل لجنة...

ظهرت المقالة لجنة برلمانية عالية المستوى للتحقيق في هدر المال العام بمشروع مجاري الحلة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة برلمانية عالية المستوى للتحقيق في هدر المال العام بمشروع مجاري الحلة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة برلمانية عالية المستوى للتحقيق في هدر المال العام بمشروع مجاري الحلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).